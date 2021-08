Dierenarts: ‘Pas op dat je hond niet op coronazelftest kauwt, vloeistof in buisje is gevaarlijk‘

VIDEODierenarts Peter Klaver waarschuwt hondenbezitters om de coronazelftesten niet rond te laten slingeren. De vloeistof die in het buisje zit dat bij de test hoort, is volgens hem gevaarlijk als viervoeters het binnenkrijgen. ,,Kijk uit dat honden de doosjes met testen die binnenkort op de deurmat vallen, niet openkauwen en aanvreten.”

Klaver kreeg onlangs de tien maanden oude pup Chani in zijn kliniek in Dodewaard. ,,De Ierse setter wilde niet eten, niet drinken en was na een rusteloze nacht met hoesten en braken erg sloom. Volgens de eigenaar was het dier ‘niet vooruit te branden’. Vocht liep uit neus en ogen", vertelt Klaver. ,,De enige logische verklaring lijkt het bijten op het plastic buisje van de buffervloeistof van een coronazelftest, Flowflex.”

Tot verbazing van de dierenarts staat er op de bijsluiter van de Covidtest geen informatie over de samenstelling van de vloeistof of een waarschuwing dat er giftige stoffen in zitten. ,,Na wat zoeken, kwam de eigenaar erachter dat de buffer het zeer giftige sodium azide bevat.”

Volledig scherm Dierenarts Peter Klaver. © AD

Geschrokken

In de Verenigde Staten waarschuwt de FDA voor schadelijke bestanddelen, maar niet specifiek voor dieren. Het dierengifcentrum in Groot-Brittannië zegt op zijn website dat de concentraties stoffen zo laag is in de zelftests, dat er geen gevaar bestaat. Klaver trekt dat in twijfel. Hij is geschrokken hoe ziek een dier kan worden van zo’n klein beetje. ,,Dit was een hond van 25 kilo die twee dagen ziek is geweest. Als een chihuahua van vijf kilo zijn tanden hierin zet, vrees ik voor zijn leven.”

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), dat gaat over ‘medische hulpmiddelen’ als coronatests, laat weten dat zij ‘in algemene zin’ op de hoogte is ‘dat de test een aantal druppels testvloeistof bevat waarin zeer lage concentraties stoffen kunnen zitten die een antimicrobiële werking hebben (dus die bacteriën en schimmels kunnen doden). In veel hogere concentraties kunnen die stoffen ook giftig zijn voor mens en dier. Uit de meegestuurde blog wordt echter niet aannemelijk dat de ziekteverschijnselen in dit enkele geval zijn veroorzaakt door het binnenkrijgen van de testbuffer. Dit zou ook ergens anders door veroorzaakt kunnen zijn.’ De IGJ ziet op basis van deze blog geen aanleiding mensen speciaal te waarschuwen.

Het blijft gewoon een kwestie van opletten, zegt dierenarts Klaver. ,,Nu de overheid de zelftesten gaat opsturen, zullen ze de komende tijd bij veel huishoudens op de mat liggen. Kijk uit dat honden die doosjes niet openkauwen en aanvreten, maar berg ze netjes op en laat ze niet rondslingeren.”

Volledig scherm Dierenarts Peter Klaver (rechts) met de tien maanden oude pup Chani en zijn baasje. © AD