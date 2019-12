Dierenbescherming: Al bijna 4000 actieposters ‘Vuurwerkvrij, dieren blij’ besteld

De Dierenbescherming, die alleen de verzendkosten rekent, zegt niet de illusie te hebben dat met het ophangen van de poster of het plakken van een sticker de vuurwerkoverlast voor de dieren volledig wordt voorkomen, ‘maar mensen kunnen hiermee wel uiting geven aan hun wens . De jaarwisseling is traditioneel een angstige en stressvolle periode voor huisdieren. De stijging in het aantal aanvragen wordt volgens de Dierenbescherming mede verklaard door een vroegtijdig begin van de actie, ‘maar er is duidelijk veel vraag naar’.

Tips tegen stress

Vooral honden blijken last te hebben van de knallen tijdens de jaarwisseling. De Dierenbescherming geeft baasjes daarom tips om de stressperiode door te komen. Zo kan het helpen om de dieren aan de knallen te laten wennen, de hond afleiden, de gordijnen sluiten, zelf kalm blijven en het voer te verspreiden over de dag. Veel hondenbezitters ontvluchten de drukte en zoeken met hun huisdier de rust op. Hotels langs de kust blijken vol te zitten tijdens de jaarwisseling. ,,We hebben zelfs nog mensen op de wachtlijst”, aldus Cindy Langendoen, frontoffice manager van het Badhotel in Rockanje. ,,We zitten echt bomvol met mensen die de rust opzoeken.”

‘Je hoort hier niets’

Sommige mensen boeken meteen op nieuwjaarsdag voor het jaar erop, zegt Langendoen. ,,Het is hier ook echt rustig tijdens de jaarwisseling. Hiertegenover is een camping, we hebben maar twee huizen in de straat. En als je de duinen over loopt, ben je echt in de natuur. Daar hoor je helemaal niets.’’



De Dierenbescherming is een van de 1800 organisaties die het Vuurwerkmanifest ondersteunt. Zij pleiten voor een verbod op consumentenvuurwerk in 2020. Ook de stichting Amivedi, een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor vermiste en gevonden huisdieren, geeft een vergelijkbare poster uit die gratis te downloaden is.