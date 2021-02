Dierenbeul martelt padden en hangt ze aan prikkeldraad

Nederlan­der (21) opgepakt in Valencia voor dodelijke schietpar­tij rond Amsterdam­se rapscene

18:03 De Spaanse politie heeft de voortvluchtige Erxinio L. aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij in parkeergarage The Bank in Amsterdam. Hij is door een arrestatieteam opgepakt in de Spaanse stad Valencia, meldt het Parool.