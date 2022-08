Dierenhulplijn waarschuwt: Hond kan poten verbranden door heet asfalt

Familie Geene vlucht voor bosbrand in Frankrijk: ‘Het was ‘s nachts wel eng’

Ze waren na een lange reis eindelijk gearriveerd op hun vakantiebestemming: camping Saint Pas bij Mostuéjouls. Maar na slechts een paar uur slapen moest de familie Geene uit Goes weg vanwege een grote bosbrand. Ze werden net als duizenden anderen geëvacueerd. En ondertussen hebben ook vakantiegangers in Zuidwest-Frankrijk en Spanje last van de gevolgen van de bosbranden.

10 augustus