Dier&Recht: Hollandsche Manege behandelt paarden erbarmelijk

De manier waarop in de Hollandsche Manege in Amsterdam met paarden wordt omgegaan is erbarmelijk. De paarden staan bijna continu in hun eigen mest en urine, hebben veel te weinig ruimte en zien zelden of nooit buitenlucht.

Dat zegt de stichting Dier&Recht, die zich baseert op langdurig eigen onderzoek bij de manege aan de Overtoom, vlakbij het centrum van de hoofstad. Hierbij zijn beeldopnames gemaakt met een geheime camera en metingen verricht waaruit bleek dat de ammoniakwaarden ongezond hoog zijn.

Volgens de Stichting Dier&Recht is het dierenwelzijn ‘onacceptabel laag’ en moet er worden gestopt met het houden van paarden op deze locatie. De aangekondigde verbouwing biedt wat dat betreft geen soelaas. “Ze noemen het een Levend Paardenmuseum, maar deze paarden hebben geen leven.”

Het onderzoek toont ontoelaatbare tekortkomingen, zegt dierwetenschapper Sarah Pesie van Dier&Recht. ,,Ze zeggen dat ze dierenwelzijn hoog in het vaandel hebben, maar de manier waarop ze omgaan met paarden is allesbehalve diervriendelijk en commercieel.”

Puinhoop

Uit het onderzoek komt het beeld naar voren van een directie die het beste op heeft met de dieren, maar er in de praktijk een puinhoop van maakt. Op beelden die door verschillende sympathisanten op verschillende momenten zijn gemaakt, blijkt bijvoorbeeld dat wordt schoongemaakt met een bladblazer, waarbij de paarden in hun boxen blijven staan. De dieren krijgen steeds een volle lading fijnstof in hun neus, zegt Pesie. ,,Dit veroorzaakt bij de paarden longproblemen zoals bijvoorbeeld COPD1.”

Eigenaar Vincent Valk van de manege zegt dat het rapport van Dier&Recht vol ‘onzin en flauwekul’ staat. Volgens hem zijn de afmetingen van de stands waar de paarden nu staan nog niet ideaal. ,,Maar straks na de verbouwing zijn de boxen groot genoeg, wij hebben paardenwelzijn zeer hoog in het vaandel staan.”

Over het gebruik van een bladblazer zegt Valk: ,,Allemaal stemmingmakerij, paarden gaan niet hoesten van stof, in ieder geval niet van deze beperkte hoeveelheden. Wij zorgen ervoor dat de staldeuren zoveel mogelijk open staan, ze krijgen voldoende frisse lucht.” Ook zijn de stallen schoon genoeg, zegt Valk. ,,Dier&Recht is steeds komen kijken vlak voor de schoonmaak. En wie zegt mij dat hun apparatuur geijkt is? Dit is echt onzin allemaal.”

Agressief

Volgens de onderzoekers vertonen de paarden echter afwijkend en agressief gedrag naar elkaar en mensen. Pesie: ,,Van de ongeveer veertig paarden in de manege vertonen er zeker acht ernstig gestoord gedrag. Het hout in de boxen wordt door de paarden aangevreten, wat duidt op een gebrek aan ruwvoer en op verveling. Eén paard schraapt continu zijn tanden langs de tralies. Bovendien zijn ze bijna allemaal agressief als je met het zadel aankomt, wat er op duidt dat ze waarschijnlijk pijn hebben en weinig plezier hebben in hun werk.”

Een aantal paarden vertoonde zichtbare verwondingen als gevolg van fout gebruik van het hoofdstel, zadel of sporen, of ze zijn langdurig kreupel, zeggen de onderzoekers. Volgens hen vertelden medewerkers dat zij pijnstillers kregen om toch gewoon inzetbaar te blijven. ,,We hebben bijvoorbeeld gezien dat een kreupel paard een half uur werd bereden door een persoon met overgewicht.”

Eigenaar Valk zegt dat de paarden regelmatig twee weken op een stuk land in Andijk staan, ‘waar zij geen werk hoeven te verrichten’. Uit het rapport van Dier&Recht blijkt echter dat dat niet gebeurt, met uitzondering periodes in de zomer.

Het onderzoek komt juist nu de Hollandsche Manege eind vorig is verkocht aan Stadsherstel dat een grootschalige renovatie in gang aan het zetten is. Hierbij wordt het gebouw, dat is ontworpen in 1882, flink aangepakt. De paarden krijgen in de paardenverblijven twee keer zoveel ruimte.