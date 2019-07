‘Diertransport gaat tijdens hitte gewoon door’

hitteblog LIVE | 30 graden in Limburg: tweede regionale hittegolf van dit jaar is een feit

10:08 Het hitterecord van 38,6 graden is gisteren gesneuveld en staat nu op 39,3 graden, vastgelegd in Eindhoven. Lang zal dit record waarschijnlijk niet blijven staan, want vandaag worden er temperaturen van boven de 40 graden verwacht. Hoe gaat Nederland om met deze hitte, en wat heeft het voor gevolgen? Je volgt het in ons liveblog.