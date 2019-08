Dieven azen massaal op strandgasten

Strandgangers worden in de zomermaanden massaal beroofd. In de maanden juli en augustus worden aan de kust honderden auto’s opengebroken, fietsen gestolen en zakken gerold.

Je portemonnee in de punt van je schoen proppen en de zee inrennen: dat is vragen om problemen. Om stranddieven te slim af te zijn, moet je anno 2019 creatiever zijn. Dus hier komt hij, de gouden tip: neem een – bij voorkeur – schone luier mee naar het strand, stop daar je kostbare waren en vouw hem op tot een hoopje afval dat niemand zal willen aanraken. Plaklipjes niet vergeten en succes gegarandeerd.

In de zomermaanden vindt er aan het strand veel vaker zakkenrollerij plaats dan elders in het land, blijkt uit een analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de jaren 2016 tot en met 2018. Ruim een kwart van de gestolen portemonnees, omgerekend honderd gevallen, verdwenen hier in juli en augustus.

Ook werden er in de schoolvakantie opvallend veel fietsen (580), telefoons en zonnebrillen (690) gestolen langs het strand. Ook automobilisten waren de pineut: driehonderd keer werd er iets uit hun wagen gestolen.

Oplichters

Strandgangers zijn ook een gewild slachtoffer van oplichters, blijkt uit de cijfers van het CBS. Elke zomer zijn er 330 badgasten de klos. Dit cijfer zal bij de volgende analyse nog wel eens kunnen pieken door recente aangiftes in Zeeland. Daar werden tientallen Duitse toeristen het slachtoffer van oplichters die via een nepsite vakantiewoningen ‘verhuurden’. Bij aankomst in Zeeland kwamen zij er achter dat de woning al bezet was en zij naar hun centen konden fluiten. Meestal ging het om één of twee gezinnen die een huisje voor acht personen en een huisdier hadden geboekt. In de populaire zomermaanden was er voor hen niet zomaar een alternatief.

De kust trekt relatief veel dagjesmensen. Ook worden er gemiddeld ruim vier miljoen overnachtingen per maand geboekt in de zomerperiode. Dat is in geen enkel toeristisch landsdeel zo hoog als hier. De slachtoffers die zijn beroofd van hun portemonnee komen zelden uit de gemeente zelf. Bijna tweederde van hen woont elders in het land of is een buitenlandse toerist.

Het aantal misdrijven in de zomer is aan de kust groter dan in de rest van het land. Behalve de zakkenrollerij en andere zogenoemde lichtere vermogensdelicten, vinden er aan het strand ook vaker geweldsmisdrijven voor (20 procent).