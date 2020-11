Dieven brengen laptop met foto's gestorven 2-jarige dochter terug: Nu begint de jacht op de daders

Daarop stonden foto’s van het 2-jarige dochtertje van de bewoners, dat twee weken eerder in een sloot vlak bij huis was verdronken. De laptop kwam terug, maar er worden nog twee verdachten gezocht. De vermoedelijke daders bleken op bewakingsbeelden van buurtbewoners te staan. Die beelden werden gedeeld op de Facebook-buurtpagina en één van de verdachten werd direct herkend door bekenden. Die wisten hem te overtuigen de laptop en harddisk aan de slachtoffers terug te geven. De man, een 36-jarige Rotterdammer, werd vervolgens aangehouden. Kennelijk laat hij niets los over de andere verdachten, want de politie weet nog niet wie het zijn.

Albert Heijn-tas

Daarom zijn vanavond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht beelden getoond van de vermoedelijke andere inbreker. Te zien is dat hij na de inbraak met zijn later aangehouden handlanger, die een Albert Heijn-tas bij zich draagt, de straat uit rent.



Maar volgens de politie is er waarschijnlijk nog een derde persoon betrokken geweest bij de inbraak. Want naast de laptop en harddisk zijn meerdere telefoons en sieraden gestolen. De politie is in de veronderstelling dat gezien de omvang van de buit de goederen niet allemaal in die ene boodschappentas hebben gezeten.