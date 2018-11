Dijkhoff over pijnlijke ‘ja dus’-opmerking: ‘Ik had het alleen tegen Tim’

De VVD-fractievoorzitter snapt de activistische houding van Hofman en dat hij een documentaire over het onderwerp maakt, maar mist in zijn verhaal de verantwoordelijkheid van de ouders.



,,We kunnen natuurlijk kinderen, politici en beleid naast elkaar zetten en zeggen: joh, laten we die 400 kinderen gewoon hier houden. Maar dat zorgt er weer voor dat er weer nieuwe ouders denken: ik negeer de rechters en regels in Nederland. Ik laat mijn kinderen hier opgroeien, totdat ze hier zo lang zijn dat het heel pijnlijk wordt als ze weer weg moeten.”



Dat is volgens Dijkhoff een slechte zaak. ,,Dan nemen mensen een plek in die eigenlijk aan vluchtelingen toebehoren. Het is ook niet eerlijk voor de ouders die wel naar de regels luisteren en terug zijn gegaan naar Irak, Armenië of naar andere landen. Die kinderen zijn net zo lief, maar die wonen ook niet meer in Nederland.”