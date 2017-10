Dijksma: fouten in rapport over gevolgen Lelystad Airport

Actiegroep HoogOverijssel

HoogOverijssel is content dat de fouten die het ontdekte serieus worden genomen. De actiegroep bracht twee fouten aan het licht, waardoor het op papier stiller lijkt dan het straks mogelijk zal zijn als het vakantievliegveld in Lelystad de deuren opent. Zo is het aantal vliegtuigen dat aankomt en vertrekt in werkelijkheid anders verdeeld dan in het rapport staat. Gevolg is dat er vooral boven Overijssel en Gelderland fors meer gevlogen zal worden dan in het onderzoek vanuit is gegaan. Ook is volgens HoogOverijssel gerekend met een onrealistisch laag motortoerental. In het mer - uitgevoerd in opdracht van het ministerie - is er vanuit gegaan dat de vliegtuigen boven Oost-Nederland stationair vliegen. Dat klopt niet. Doordat zij tientallen kilometers lang op dezelfde hoogte vliegen (1.800 meter), moeten ze juist op vol motorvermogen vliegen en dat veroorzaakt meer geluid.