‘Dikke’ dansers uitgesloten van shows, en andere schokkende zaken overheersen danssector

Na 100 jaar mag het mysterieu­ze pakje van rijke dame eindelijk open

Wat zit er in het mysterieuze pakketje dat de welgestelde Paulina honderd jaar geleden achterliet in haar kapitale villa in Haastrecht? Het stadje is volledig in de ban van het geheim en telt vol spanning de dagen af tot na een eeuw eindelijk bekend wordt wat er in zit. Ton Godschalk, bestuurslid van de stichting Bisdom van Vliet is één van de eersten die het geheim mag weten. Is het een schatkaart, geld of iets anders? ‘Het is op dit moment ook voor mij nog één groot mysterie.’