‘Dildo-grap’ bij provinciehuis Flevoland kan 4 jaar cel opleveren

S. en vier anderen reden eind oktober in het holst van de nacht naar Lelystad om spandoeken op te hangen bij het gemeentehuis en bij de Oostvaardersplassen. Voor het provinciehuis legden ze een doos neer met daarin een enorme dildo. De boodschap: ‘Harold Hofstra wat ben je toch een lul dat je 2000 herten laat afknallen.’ Het was allemaal bedoeld als grap, zegt S. nu. De commotie was er niet minder om: de hele omgeving werd, uit angst voor een terreuractie urenlang afgezet. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) werd ingeschakeld. Ook de rechtbank en de perrons op het station werden afgesloten. Over de gevolgen hadden verdachten totaal niet nagedacht, zegt S. ,,Ik baal er echt van dat er zoveel commotie is ontstaan.’’