Dinsdag drukkere spits verwacht door buien: ‘Je ontkomt morgen niet aan de regen’

,,Je ontkomt morgen niet aan de regen’’, dat zijn de woorden van Weerplaza-weerman Michiel Severin. Het wordt dinsdag nat, natter, natst. Het gaat niet zozeer hárd regenen, maar wel langdurig en veel. Dat betekent dat er tussen de 10 en 20 mm regen zal vallen. Ook de ochtendspits gaat morgen last hebben van het weer. ,,Misschien zelfs ook de avondspits, dat hangt af van hoe traag het regengebied over het land trekt.’’ Rijkswaterstaat waarschuwt op sociale media al voor een ochtend- en avondspits die zwaarder zullen verlopen dan normaal en doorgaans is het op dinsdag al drukker.

Na dinsdag stopt het niet met regenen. ,,Het wordt woensdag niet veel beter. Ook dan hebben we met regenachtig weer te maken, met tussendoor af en toe wat zon. Ook donderdag draait het continu om buien. Pas in het weekend wordt het wat droger.’’ En na het weekend? Severin: ,,Weer buien.’’

Hoewel de temperatuur inmiddels beter bij de lente past, zijn we wel bezig met een behoorlijk natte lente. ,,Maart was nat, april was nat en mei lijkt ook een natte maand te worden. Een echt droge periode hebben we gewoon nog niet gehad.’’

Voorsprong op de droogte

Overigens is het niet heel erg dat het zo regent, legt Severin uit. ,,Afgelopen jaren begonnen we met een droge lente en daarna met een droge zomer. Nu hebben we met al die regen in ieder geval een voorsprong op de droogte.’’

Zondag kondigde het KNMI code geel af voor hevige regenval in delen van het land. Lokaal viel zo veel neerslag, dat de riolering het niet meer aankon. Zaterdag gebeurde dat al in het Groningse Haren, zondag hadden meerdere plaatsen in Brabant, Gelderland en Noord-Holland hier last van. In Amsterdam raakte het treinverkeer verstoord door blikseminslag.

