Dit Brabantse bedrijf is straks ‘s werelds grootste producent van ‘wonder-eiwit’ lactoferrine

Het ‘wonder-eiwit’ lactoferrine is te vinden in baby-en seniorenvoeding en is steeds belangrijker als voedingssupplement. Bij FrieslandCampina Ingredients in het Brabantse Veghel gaan ze er de komende jaren nog véél meer van produceren. De productiecapaciteit wordt uitgebreid van 10 ton naar 70 ton per jaar. Dat levert ook extra banen op.

Lactoferrine is een ontstekingsremmend eiwit en het groeit in populariteit als voedingssupplement. Het verhoogt de weerstand, heeft een antibacteriële, antivirale en ontstekingsremmende werking hebben en kan ijzer opnemen. ,,Het is een belangrijk ingrediënt in kindervoeding en toont daarnaast potentiële gezondheidsvoordelen voor volwassenen", weet Herman Ermens, president van FrieslandCampina Ingredients. Dit bedrijf, in Veghel ook bekend als DMV, haalt het stofje al 25 jaar uit de wei van de melk. Op dit moment zo'n 10 ton per jaar. Maar door de toegenomen vraag wereldwijd gaat het bedrijf dit fors uitbreiden, en wel met 60 ton jaar tot 70 ton.

Verdubbeling

Volledig scherm DMV in Veghel. © Jeroen Appels/Van Assendelft ,,De wereldwijde vraag naar lactoferrine is tussen 2014 en 2019 bijna verdubbeld. Door de productiecapaciteit fors uit te breiden, kunnen we aan de vraag van onze klanten voldoen. Daarnaast willen we als bedrijf groeien in ingrediënten met toegevoegde waarde", zegt Ermens. Of de vraag ook gestegen is nu er hard gewerkt wordt aan middelen tegen het coronavirus, kan en mag het bedrijf niet zeggen. ,,De vraag naar Lactoferrine was ook al voor corona enorm gestegen", zegt woordvoerder Jan Willem Ter Avest.

Extra productielijnen en extra banen

In Veghel is alle kennis en technologie al in huis. De lactoferrine die nu in Veghel geronnen wordt heeft volgens het bedrijf een zuiverheidsgraad van 96 procent en voldoet aan de strenge eisen en regelgeving wereldwijd. De fabriek moet er in 2022 gereed voor zijn. Die wordt op het huidige DMV-terrein aan de NCB-laan uitgebreid met extra productielijnen en aangepast met de nieuwste technologiën. Het levert 16 nieuwe banen op.

Meer stofjes uit dezelfde melk

Volgens Ter Avest heeft de uitbreiding heeft geen gevolgen voor andere producten die er gemaakt worden. Opmerkelijk genoeg hoeft ook nauwelijks extra boerderijmelk aangevoerd te worden. Voor de productie van 1 kg lactoferrine is gemiddeld 20.000 kg boerderijmelk nodig. De rauwe melk die nu bij FrieslandCampina in Veghel binnenkomt, wordt al helemaal 'gestript’ op allerlei soorten eiwitten, lactose en vetten. Daar wordt nu ook nog eens meer lactoferrine uitgehaald. ,,Je moet het zien als een soort scheikunde. Wij ontrafelen de melk op allerlei substanties die je voor verschillende toepassingen kunt gebruiken. We kunnen uit de melk die we binnenkrijgen meer lactoferrine halen dan we op dit moment doen.” De effecten op het verkeer in Veghel , waar per schip en vrachtwagen wordt aangeleverd, zijn volgens hem dus beperkt.

FrieslandCampina Ingrediënts zal na de opschaling ‘s werelds grootste producent van lactoferrine zijn.