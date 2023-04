Dit café steunt Amalia met gevelversiering: ‘Ze verdient een hart onder de riem in deze tijden’

Elk jaar weer een feestelijk moment: de onthulling van de gevelversiering van café De Blaffende Vis in Amsterdam. Om klokslag middernacht staat de officiële onthulling gepland, maar al sinds woensdagmiddag kan niemand in de Jordaan om prinses Amalia (en Ramses Shaffy) heen.

,,We vinden dat Amalia een hart onder de riem verdient in deze tijden,” vertelt eigenaar Bob Brockhoff. ,,Zij wil studeren in Amsterdam, maar dat wordt haar steeds lastig gemaakt. Amalia heeft net als iedereen recht op een leuk studentenleven in Amsterdam.” Naast het beeld van Amalia dan ook de woorden ‘Laat me’, naar de hit van zanger Ramses Shaffy.

In oktober vertelden koning Willem-Alexander en koningin Máxima tijdens hun staatsbezoek aan Zweden dat Amalia om veiligheidsredenen niet meer in haar Amsterdamse studentenhuis woonde. Wat de dreiging precies inhield en hoe het er op dit moment voor staat, is niet bekend.

Steunen

Personeel en stamgasten van De Blaffende Vis zijn sinds 1 maart bezig geweest iets te maken voor aan de gevel. Brockhoff: ,,Het was even zoeken naar een onderwerp. Het liefst iets actueels, en dat is goed gelukt. We vinden het zelf echt heel gaaf geworden.” Meer dan voorgaande jaren bevat de gevelversiering een boodschap. ,,We wilden ook een statement maken, maar wel op een vrolijke en feestelijke manier. Het beeld is dan ook zo geworden dat je er iets van kan vinden; je bent het ermee eens of niet.”

Wat de prinses zelf van de gevel vindt, weet Brockhoff niet.,,We hopen dat ze het leuk en fijn vindt. We brengen dit niet als knipoog, maar willen haar echt steunen.”

Feestelijke onthulling

De gevel is te groot om af te dekken, waardoor het resultaat al sinds woensdagmiddag te zien is. Vanaf 17.00 uur trapt café De Blaffende Vis af voor Koningsnacht en om 23.50 uur begint de officiële onthulling van de versiering met een show van muziek, lichten en lasers. “We gaan er een feestje van maken.”

Over de weersvoorspelling maakt hij zich niet zo druk: ,,Als je gezellig met elkaar op het plein staat, wordt het vanzelf warm.”