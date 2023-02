Dit hotel op de Veluwe wil graag toeristen ontvangen, maar doet dat nu niet: ‘Is natuurlijk een risico’

Geschrok­ken Kamer debatteert met ministers over gekkekoei­en­ziek­te en vogelgriep

De schrik zat er bij Kamerleden woensdag goed in toen zij hoorden dat de gekkekoeienziekte na bijna twaalf jaar weer is aangetroffen in Nederland. Landbouwminister Piet Adema meldde in diezelfde brief dat vogelgriep meer dieren het leven kostte. Niet 1,1 miljoen, maar 1,4 miljoen dieren zijn gedood.

