Dit is Bram (12), veel meer dan alleen de jongen van het klaphamerdrama in Haaksbergen

Jongen (12) komt om bij ongeluk met klaphamer, bewoner opgepakt en EOD ter plaatse

HAAKSBERGEN - Twee kinderen zijn vrijdag aan het eind van de ochtend gewond geraakt bij een incident met een klaphamer in Haaksbergen. Een jongetje van twaalf jaar oud is hierbij om het leven gekomen, het andere slachtoffer is 11 jaar en niet in levensgevaar. Dit gebeurde in een voortuin van een woning aan de Albert Cuyplaan.

31 december