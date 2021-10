Dit is de donkerste plek van Nederland en niet alleen de natuur floreert daar

Gewonde bij ongeluk met drie vrachtwa­gens en auto op A16 bij Breda

BREDA - Bij een zware aanrijding tussen drie vrachtwagens en een personenauto op de A16 bij Breda is vanmiddag een persoon gewond geraakt. Het ging rond 13.15 uur mis tussen de Belgische grens en knooppunt Galder. Een bestuurder is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

28 oktober