Dit is de grootste snurker van 2020: ‘Ik gun mijn vrouw ook een goede nachtrust’

Mensen kunnen er lacherig over doen terwijl anderen zich er intens voor schamen. Feit is dat er nog altijd een groot taboe rust op snurken. En dat terwijl Nederland ruim vier miljoen chronische snurkers telt. Om te laten zien dat snurken ‘dus‘ heel normaal is, wordt de grootste snurker van het jaar-wedstrijd gehouden. De winnaar van dit jaar, die vandaag bekend werd gemaakt, schaamt zich in ieder geval nergens voor: ,,Wat ik wel vervelend vind is dat mijn omgeving er last van heeft.”

Je kent het wel, het geluid van een vrachtwagen of een voorbijrazende trein. En dat flink hard. Stel je voor dat je dat geluid in je slaap produceert. Jan Christiaan (61) uit Weesp is er ‘de grootste snurker van het jaar’ mee geworden. ,,Zo’n vier jaar geleden stond ik samen met mijn vrouw op een camping. Ik maakte toen zo’n herrie dat mensen van drie staanplaatsen verderop kwamen kijken wat er aan de hand was. Dat was wel heftig.”



De wedstrijd, georganiseerd door de Kliniek voor Snurken en Apneu Nederland, wordt al 10 jaar gehouden. ,,Door de coronacrisis hebben we dit jaar meer inzendingen dan ooit. Mensen zitten nu veel meer op elkaars lip, zijn 24 uur per dag samen”, vertelt woordvoerder Olivier Tielemans. ,,We hebben de wedstrijd aan de ene kant ooit bedacht met een knipoog, maar aan de andere kant is het ook belangrijk dat er iets mee gedaan wordt. Er rust een groot taboe op snurken en dat moet veranderen. Mensen doen er vaak lacherig over of schamen zich er juist voor, maar ons land telt ruim 4 miljoen chronische snurkers. Het is dus gewoon heel normaal.”

De grootste snurker van 2020 schaamt zich er in ieder geval niet voor. ,,Ik weet dat ik bij lange na niet de enige ben die het doet. Wat ik wel vervelend vind, is dat mijn omgeving er last van heeft.” De 61-jarige snurker schrok wel toen hij zijn gesnurk terug hoorde op het filmpje. ,,Ik gun mijn vrouw een goede nachtrust, dus ik snap wel dat ze met dit geluid naast zich soms naar de logeerkamer vlucht. Maar dat is natuurlijk niet wat je wil.” Door de wedstrijd te winnen krijgt hij een gratis behandeling om zijn snurkprobleem op te lossen: een op maat gemaakte beugel die hij 's nachts in moet doen. ,,Mijn dochter heeft me, zonder mijn weten, opgegeven. Ik ben daar nu enorm blij mee, want ik word geholpen.”

Nachtbeugel

Wat gebeurt er eigenlijk als je snurkt? Als je slaapt verslappen alle spieren in je lichaam, dus ook je tong. Die zakt je luchtweg in en dat vernauwt bij snurkers de luchtweg. Er komen dan trillingen vrij en daar komt het snurkgeluid vandaan. ,,Vandaar ook de beugel die ervoor zorgt dat de tong op de juiste plek blijft en niet te ver wegzakt.” Volgens Tielemans kan iedereen snurken. Het zit vaak in de genen. Als je bijvoorbeeld een dikkere tong hebt en een kleinere keeldoorgang is de kans groter dat je er last van krijgt.”



Hij benadrukt dat het een fabeltje is dat alleen mensen met overgewicht snurken. ,,Natuurlijk is het iets wat eraan bij kan dragen omdat je dan ook meer vet in de hals en in het gezicht hebt. Maar er zijn ook genoeg slanke mensen die het doen. Er staan bijvoorbeeld genoeg topsporters ingeschreven bij onze kliniek.

Last

Voor sommige mensen kan het snurken vervelende gevolgen hebben. ,,We horen regelmatig dat snurkers overdag last hebben van vermoeidheid, hevige hoofdpijn en keelpijn", vertelt Tielemans. Jan Christiaan had hier geen last van, maar hij heeft wel van alles geprobeerd om het dragelijker te maken voor zijn vrouw. ,,Ik heb zowel het hoofdeinde als het voeteneind van mijn bed omhoog gezet om te kijken of dat hielp, dat was niet de oplossing. Daarna ben ik gaan kijken naar de kamertemperatuur. We hebben de ventilatie zo laag mogelijk gezet, maar ook dat zorgde er niet voor dat het snurken stopte. Ik hoop echt dat ik met zo’n beugel geholpen ben. Dan zijn zowel mijn vrouw als onze buren op de camping weer blij.”

Hier het geluid wat Jan Christiaan maakt tijdens het snurken: