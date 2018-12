Dit is de man achter de kersttoespraak van onze koning

Hoe een oude slaapzak uit Borne hoop biedt in Sarajevo

8:00 Ruim duizend Twentenaren leverden in december na een oproep in Tubantia hun oude slaapzak in, met als doel een vluchteling door de barre wintermaanden te slepen. Verslaggever Jadrike Boels reisde samen met een van die slaapzakken af naar een vluchtelingenkamp in het ijskoude Bosnië (zie bovenstaande video). Een verhaal over hoe een oude slaapzak uit Twente hoop biedt in Sarajevo.