Dit is de opvolger van Willem-Alexander: ‘Water is superspannend’

Niet veel mensen kunnen zeggen dat ze de opvolger van koning Willem-Alexander zijn. Henk Ovink wel, zo zou je het tenminste kunnen zeggen. Ovink (51) is watergezant van de Nederlandse overheid en reist in die functie de hele wereld rond om de leidende rol van Nederland in de aanpak van waterproblemen te verstevigen. Net zoals Willem-Alexander van 1997 tot 2013 deed.



In de tijd dat die zijn waterambities aankondigde hing het Nederlandse volk nou niet bepaald aan zijn lippen. Ook in de pers werd wat lacherig gedaan over het stokpaardje van de toenmalige kroonprins. ,,Die reactie zegt iets over het niet al te grote bewustzijn toen”, zegt Ovink. ,,Maar uiteindelijk bleek watermanagement juist een uitstekende keuze. Willem-Alexander heeft wereldwijd enorm goed werk verzet. Voor het creëren van waterbewustzijn, maar ook voor het benadrukken van de expertise die Nederland als waterland bij uitstek in huis heeft.”



Nu is het 2019, en is watermanagement geen lachertje meer. Water is overal. Of juist niet. Beide opties kunnen tot enorme problemen leiden. Ovink: ,,Water is mede door de klimaatverandering een enorm vraagstuk. Er is te veel, te weinig of het is te vies.”