‘Dit is de rottigste periode’: Overlast door eikenprocessierups groot

Gezondheidsklachten

De piek in de irritatie veroorzakende rupsen wordt pas komende week verwacht, maar nu al worden in het gehele land gezondheidsklachten gemeld. ,,Dit is de rottigste periode’’, zegt arts en medisch milieukundige Henk Jans, die zich al sinds de negentiger jaren met het diertje bezighoudt, tegen RTL Nieuws . Boosdoeners zijn de minuscule haartjes van de eikenprocessierups, die irritatie van de huid veroorzaken. ,,De brandharen van de rupsen, zijn nu volop in de nesten aanwezig’’, weet Jans. ,,Dat loopt echt in de miljarden.’’ Zodra die wegwaaien, zorgen ze voor jeukende bultjes, prikkende ogen en luchtwegen.

Voorspelling komt uit

De voorspelling was dat er dit jaar drie keer zoveel eikenprocessierupsen zouden zijn als vorig jaar. Toen was de overlast al groot. Het centrum is bezig om bij 20.000 bomen vast te stellen hoe groot de toename precies is. Volgens Van Vliet hebben de weersomstandigheden van de voorbije weken er voor gezorgd dat ‘veel nesten en haren verwaaid zijn. Dat kan nog járen problemen veroorzaken.’



Het ontbreekt aan een centraal registratiepunt, schrijft RTL. Daardoor is het moeilijk te meten hoe groot het probleem is. Jans ziet echter een groot aantal meldingen bij de diverse GGD's in den lande. ,,De laatste weken zijn 10 tot 14 meldingen per dag bij sommige GGD’s heel gewoon.’’ Bij Thuisarts.nl is ‘eikenprocessierups’ momenteel het meest gebruikte zoekwoord.