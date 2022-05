Dit is hoe je moet vlaggen op 4 en 5 mei

MET VIDEO'S AIVD: Steeds meer dreiging vanuit extreem­rechts, ‘fantaseren over plegen van aanslag’

Het verheerlijken van terroristisch geweld door rechts-extremistische groepen is een groeiend probleem. Volgens de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) is een aanslag door eenlingen of groepjes inmiddels voorstelbaar. Ook anti-overheidsextremisten zijn inmiddels zo ver geradicaliseerd dat zij eveneens een aanslag zouden kunnen plegen.

28 april