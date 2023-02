Dit is waarom de zonsopgang deze week feloranje is: ‘Niet minder koud’

,,Daarom het gezegde ‘Ochtendrood, water in de sloot’”, vertelt Rico Schröder van Weerplaza. Met het zonlicht dat schijnt op de waterdamp in de lucht, kleurt het inderdaad rood in de vroege ochtend.

,,Nu valt het met dat water in de sloot nog mee”, licht hij de oorzaak toe. ,,De bewolking neemt toe, daarom zien we die mooie kleuren in de lucht. Maar er zal niet meer dan een spatje water vallen. De storing die er aan komt stelt niet gek veel voor.”

Raak niet in de war, tipt de meteoroloog. De lucht mag dan wel oranje-rozeachtig zijn, het is er niet minder koud om. ,,Het zal maximaal een graad of 5 blijven ja. Maar volgende week zien we geregeld zon en blijft het tot ver in de week droog.” Dat is ook goed nieuws voor carnavalsvierders. Schröder: ,,Later loopt de temperatuur op naar 10 graden, wat helemaal niet verkeerd is voor half februari.”