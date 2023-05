‘Dit jaar was het examen geschiedenis zeker niet te moeilijk voor het vwo’

Docent over...Bijna 186.000 leerlingen nemen komende weken deel aan de centraal schriftelijke examens. In deze rubriek beoordeelt telkens een leraar een eindexamen vmbo, havo of vwo. Ditmaal docent Inno de Veen (60) van het Vituscollege in Bussum over het vwo-examen geschiedenis.

,,Het was een realistisch examen’’, vertelt Inno. ,,Mijn leerlingen vonden het een prima te maken toets, ze hadden genoeg tijd en zijn optimistisch over hun score. Ze konden zich ook goed voorbereiden door de schoolexamens en proefexamens te maken. Dit jaar was het examen zeker niet te moeilijk voor het vwo.’’ Het komt volgens Inno aan op precieze formulering van het antwoord. ,,Dat is nog wel eens lastig: leerlingen schrijven afgelopen jaren wat minder, dus hebben ze bijvoorbeeld moeite met gebruik van de juiste verwijswoordjes.’’

De leerlingen moesten vooraf leren over tien tijdvakken en vier uitgediepte onderwerpen. Dit waren Nederland vanaf de Middeleeuwen tot de Gouden Eeuw, China, Duitsland en Verlichtingsdenken plus revoluties. Inno: ,,Uiteindelijk ging het weinig over de Verlichting, de Amerikaanse en Franse revolutie kwamen zelfs helemaal niet aan bod. Ook over de Nederlandse Opstand, oftewel de Tachtigjarige Oorlog, werd bar weinig gevraagd.’’

Een vraag ging over ‘slaaf gemaakten’ door de tijden heen. ,,Dus de makers van het examen gaan mee met de actualiteit, vroeger zou daar 'slaven’ hebben gestaan. Over veel bronnen werd gevraagd wat de bedoeling was van de maker. Zo was er een foto van een brandende kampong in 1946, gemaakt door de Nederlandse marinier Hugo tijdens de politionele acties. Hij schreef dat publicatie van zijn foto werd tegengehouden (‘Schandelijk!’) omdat daaruit de ellende bleek die wij aanrichtten in Indonesië. Censuur is van alle tijden.’’

Door de jaren heen constateert Inno dat het centraal schriftelijk examen geschiedenis steeds meer een mix wordt van tekst verklaren en bronnen kritisch beoordelen. ,,Natuurlijk is de hoofdzaak van geschiedenisonderwijs dat je leert je niet alles te laten voorkauwen, maar iets meer testen op historische kennis zou fijn zijn. Want die basis ontbreekt nog wel eens bij leerlingen, al doen we zo ons best.’’

Volledig scherm Docent Inno de Veen (60) van het Vituscollege in Bussum. © Eigen foto