Dit jonge gezin vluchtte uit China vanwege corona, maar is nu weer terug: ’Restaurants zitten hier vol’

video Gezin met baby verliet China halsover­kop: ‘Ik verloor mijn baan, nu ben ik fulltime moeder’

25 oktober Halsoverkop vluchtten ze uit China vanwege corona. Niet wetende dat het virus ook in Nederland zou toeslaan. Nu, pas tien maanden later, keert de familie Hanegraaf terug naar haar woning in Suzhou. ,,Onze dochter Lizzy zal dit niet leuk vinden.’’