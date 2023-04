Dit moet er volgens lezers gebeuren met wilde katten: ‘Eens gevangen, nooit meer loslaten!’

Mogen verwilderde katten opnieuw worden uitgezet, of levert dat te veel schade op voor de flora en fauna? Zwerfkatten in de provincie Utrecht mogen namelijk niet meer worden afgeschoten. 'Helaas voor de katten, maar in laten slapen is het beste.’

In Utrecht zwerven naar schatting zo’n zevenduizend katten rond in het buitengebied. Jarenlang werden honderden van hen door de provincie afgeschoten, omdat ze ‘een bedreiging vormen voor inheemse flora en fauna en een negatieve invloed hebben op de biodiversiteit’. Afschieten mag niet meer, nu worden zwerfkatten gevangen, gecastreerd of gesteriliseerd en vervolgens geregeld weer losgelaten.

De stichting Huiskat Thuiskat is kritisch. Al die loslopende ex-huiskatten veroorzaken een fikse ecologische schade. Ook vogelliefhebbers in de Lopikerwaard luiden de noodklok over het verdwijnen van weidevogels. Ook daar zouden verwilderde katten een belangrijk aandeel in hebben.

Stichting Huiskat Thuiskat overweegt stappen tegen de provincie, maar is voor haar werk afhankelijk van donaties. Een petitie om een einde te maken aan het laten loslopen van katten is inmiddels een kleine tweeduizend keer getekend.

Menselijke benadering

Uit de reacties van onze lezers blijkt een duidelijk verdeling tussen de voor- en tegenstanders van katten in het algemeen. Een behoorlijk aantal reacties vindt serieus dat er wat gedaan moet worden aan de overlast die katten opleveren.

Met name het feit dat deze dieren schade aanrichten aan de vogelstand baart zorgen. Maar over hoe dat dan dient te gebeuren, daarover verschillen de meningen. Waar de een pleit voor afschieten van katten, pleit een groot deel toch voor een diervriendelijkere benadering.

Velen van hen zien een oplossing in sterilisatie en castratie, zodat het aantal verwilderde katten vermindert. Maar ook onze lieve ‘huis’kat moet eraan geloven. Die hoort volgens een groot aantal lezers gewoon binnen.

Quote Alle loslopende katten zijn een plaag voor de vogelstand. Dus beslist niet terugzet­ten in de natuur Peter van der Wolf

P. Vliegenthart (Utrecht:) ,,Laat de overheid eindelijk een eind maken aan de kattenoverlast in ons land. Binnen houden dit huisdier en anders flinke boete. Geen enkel ‘huis’dier mag in ons land vrij rond lopen, dus waarom de kat wel?”

Peter van der Wolf (Leersum): ,,Alle loslopende katten zijn een plaag voor de vogelstand. Dus beslist niet terugzetten in de natuur en zorgen dat eigenaren van niet verwilderde katten deze binnenhouden, raken ze ook niet verwilderd. Naast het feit dat ze een plaag zijn voor de vogelstand zijn ze ook een plaag voor tuineigenaren omdat ze daar hun behoefte doen. En kom niet met het verhaal ‘dat doet mijn kat niet’. Loslopende kat? Een boete!!”

Frans la Fontaine (Bilthoven): ,,Er worden tussen de veertig en tachtig miljoen dieren gedood door katten per jaar!!! Google het maar. Per uur 6850 dieren, waarvan zo'n tweeduizend vogels. Hoe durven de mensen er nog aan te denken om die beesten los te laten lopen! Hoeveel vrolijker zou de wereld klinken met vogelgekwetter en gefluit door vogeltjes die nu uitgemoord worden. Helaas voor de katten, maar in laten slapen is het beste.”

Volledig scherm Al die loslopende ex-huiskatten veroorzaken een fikse ecologische schade. Vooral vogels zijn de dupe. © Shutterstock

Wim van den Brink (De Meern): ,, Er lopen al heel lang katten rond in Nederland, ze niet bij de natuur rekenen is onzin. Vangen en steriliseren/castreren en weer loslaten is prima, dan zal het probleem zich langzaam oplossen. Maar vergeet ook niet hoeveel kraaien kleine vogels eten. En een berg veertjes in het bos? Dat is meestal gewoon een roofvogel.”

Bianca de Bont (Flevoland): ,,Ze horen niet ‘bij de natuur’. Eens gevangen nooit meer loslaten. Opvangen en hopen op een adoptie. Mensen zouden eens beter na moeten denken voor ze een huisdier nemen.”

Patrick Leuven (Nieuw-Vennep): ,,Gewoon afmaken die beesten, horen niet in de natuur thuis. Niemand laat een traan omdat het wilde katten zijn. Een mierennest roei je toch ook uit als dat overlast veroorzaakt?”

Volledig scherm In Woerden werden verwilderde gesteriliseerde katten zelfs van slaapplaatsen voorzien. © Marlies Wessels