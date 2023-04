Dit paasweekend breekt de zon door en is het zacht met maximaal 18 graden

Tijdens het paasweekend krijgen we te maken met verschillende weertypes. Gedurende Goede Vrijdag verspreiden enkele buien zich over ons land. De gemiddelde temperatuur ligt tussen de 10 en 12 graden. Als je deze vrijdag naar bijvoorbeeld Paaspop gaat dan doe je er verstandig aan om je te kleden op regen.

Zaterdagochtend kan het in Zuid-Nederland een beetje mistig zijn. Dit wordt opgevolgd door een kleine, lokale regenbui. In veruit het grootste deel van het land blijft het droog. Er waait een licht briesje vanuit het oosten. Het is ideaal weer om buiten te zijn voor een wandel- of fietstocht of bijvoorbeeld voor het bezoeken van de Keukenhof. Je kunt de warmte van de zon af en toe voelen door de wolkenvelden heen. De temperaturen liggen tussen de 11 en 15 graden. In het midden van het land wordt het maximaal 13 graden. In het zuiden van het land wordt het maximaal 15 graden.

Eerste paasdag met lekker weer om in de tuin te zitten

Eerste paasdag start met wolkenvelden, maar de zon laat zich al snel zien. Gedurende de hele dag blijft het op de meeste plekken droog. In het noorden van het land wordt het maximaal 16 graden. In Zuid-Nederland wordt het 17 graden. Het weer is zacht genoeg om in je tuin of op een terras te zitten. Alleen in noordelijke delen van het land is er een kans op een plaatselijke regenbui. Net als de dag ervoor is de wind zwak en waait het vanuit het oosten of zuidoosten. Het is verstandig om een extra trui of vest bij je te hebben als je naar buiten gaat. Op het moment dat een wolk de zon tijdelijk belemmert dan kan dat fris aanvoelen.

Tweede paasdag met later in de middag regen

De weersverwachting voor tweede paasdag is nog wat onzeker. De dag begint droog. Er is een matige zuidenwind en vanuit het westen neemt de bewolking toe. Waarschijnlijk regent het aan het begin van de middag langs de kust en wordt het niet warmer dan 14 graden. Een andere mogelijkheid is dat het tot het einde van de middag droog blijft en de temperatuur in het binnenland oploopt tot maximaal 18 graden.