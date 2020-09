Dit stormseizoen komen Klaas en Evert eraan

Zal storm Klaas een spoor van vernieling achterlaten? Krijgen we veel overlast van storm Evert? Of hebben we toch het meest te vrezen van Saidhbhín? Nu de meteorologische herfst is begonnen, is ook het stormseizoen weer geopend verklaard. Mét een reeks nieuwe namen.

De Britse meteorologische dienst Met Office en de Ierse Met Éireann werken sinds 2015 samen bij de naamgeving van stormen die gevolgen hebben voor de samenleving. Het Nederlandse KNMI doet daar sinds vorig jaar ook aan mee, met een aantal oer-Hollandse namen in het stormenrijtje als resultaat.



Zo worden met de stormnamen Evert en Minne twee Elfstedentochtwinnaars geëerd. De stormen zijn vernoemd naar Evert van Benthem (tweevoudig winnaar in 1985 en 1986) en Minne Hoekstra, de winnaar van de eerste Elfstedentocht in 1909. Storm Klaas refereert aan Klaas Rienk Postma, een van de KNMI-meteorologen tijdens de Watersnoodramp. Ook Fleur en Julia - de populairste meisjesnamen van vorig jaar - zijn ingebracht door Nederland, net als Christoph; vernoemd naar Christophorus Buys Ballot, de oprichter van het KNMI.

Lees ook Play Het is gedaan met de zomer: weerkundige herfst begint koel Lees meer

Lees verder onder de graphic

Volledig scherm De stormnamen van 2020-2021. © KNMI

‘Zonneschijn’

De namenlijst is afwisselend mannelijk en vrouwelijk. De letters Q, U, X, Y en Z worden niet gebruikt om te voldoen aan de internationale afspraken voor stormnamen. Dit jaar zal de eerste storm ‘mannelijk’ zijn en Aiden heten, de tweede storm is ‘vrouwelijk’ en krijgt de naam Bella.

Storm Heulwen (spreek uit: Hail-wen), een naam in het Welsh, zorgde vanochtend gelijk al voor hilariteit in regionale media in Wales: het betekent ‘zonneschijn’ en is volgens de inwoners niet uit te spreken voor mensen die geen Welsh spreken. De echte tongbreker is het Ierse Saidhbhín (spreek uit: Sigh-veen), maar de kans dat die storm ook echt Nederland bereikt, is vrij klein. Afgelopen seizoen kwamen we tot de ‘F’ van Francis.

De eerste storm in Nederland die een naam kreeg, was Ciara afgelopen februari. De eerste twee van het alfabet van dat seizoen (Atiyah en Brendan) hielden alleen huis in Ierland en Groot-Brittannië. De namen, die doorgaans alleen worden gegeven aan stormen waarvoor code oranje of rood geldt, zijn belangrijk om mensen goed te kunnen waarschuwen voor een op handen zijnde storm.

Will Lang, hoofd weerdienst bij Met Office, legt bij het KNMI uit waarom: ,,De verwoestende gevolgen van storm Ciara (die 150 miljoen euro aan schade veroorzaakte in Nederland, red.) liggen nog vers in het geheugen van veel mensen. Hoewel het te vroeg is om te anticiperen op het weer deze herfst en winter, zijn we voorbereid met een nieuwe lijst namen om het bewustzijn van gevaarlijk weer te vergroten voordat het toeslaat.”

Bekijk onze trending video’s:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.