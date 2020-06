Dit zijn de organisatoren van het Black Lives Matter-protest morgen in de Bijlmer

Morgen organiseren ze het Black Lives Matter-protest in de Bijlmer. Tien jaar geleden richtten ze een jongerenpartij op in de Bijlmer. En de agenda is nog steeds dezelfde.

Volledig scherm Black Lives Matter: Samantha Everduim, Jerry Afriyie, Levison Gijsbertha, Joyce Kiba, Gideon Everduim. © Lin Woldendorp

Daar staan ze weer samen, op de plek waar het allemaal begon. Tien jaar geleden deden een nog piepjonge Joyce Kiba, Jerry Afriyie en Gideon Everduim met hun politieke jongerenpartij Bijlmer Style een vergeefse poging een zetel te bemachtigen in de stadsdeelraad van Amsterdam Zuidoost. Nu staan ze hier als de organisatoren van het Black Lives Matter-protest dat morgen wordt gehouden.

Er is in tien jaar tijd heel veel veranderd. ,,We waren capuchonjongeren,” zegt Everduim, tegenwoordig statenlid voor Denk. ,,Wat we toen lokaal deden, doen we nu nationaal,” vertelt Afriyie, die landelijke bekendheid verwierf als voorvechter van een inclusief Sinterklaasfeest. Joyce Kiba is met Everduim naar het provinciehuis in Haarlem getrokken om de fractie van Denk te ondersteunen. ,,Ik vind het eigenlijk schrikbarend hoe weinig we hebben bereikt in die tien jaar.”

Want: de onderwerpen die morgen tijdens de demonstratie op de agenda staan, zijn dezelfde waarvoor Bijlmer Style indertijd luidruchtig aan de bel trok. Het optreden van de politie tegen zwarte mannen en vrouwen tegen de achtergrond van institutioneel racisme. Kiba: ,,Het systeem is niet veranderd. Er lijkt soms een beetje beweging te zijn, maar dat is onderdeel van de werkwijze van het systeem. ‘Kijk, we luisteren heus wel naar jullie’.”

Thuiswedstrijd

Ook in de Bijlmer, zélfs in de Bijlmer (waar heel veel mensen met een migratie-achtergrond wonen), is wit de norm, vertelt Samantha Everduim. ,,Het zit soms in kleine dingen. Zwangere vriendinnen die op het consultatiebureau te horen krijgen dat hun baby te licht of te zwaar is. Als ze dan gaan doorvragen, blijkt de standaard het gewicht van een witte baby te zijn. Je zou toch verwachten dat dat na al die tijd ook anders kan. Maar de onderliggende boodschap is nog steeds dezelfde: jullie zijn niet wit.”

Wat dat betreft, voegt Everduim eraan toe, is de demonstratie in de Bijlmer een thuiswedstrijd. ,,Dit was de eerste plek in het land waar werd geprotesteerd tegen Zwarte Piet. Hier is het verzet begonnen tegen het etnisch profileren door de politie. De demonstraties in het land zijn heel mooi, maar het is ontzettend belangrijk dat ook hier een krachtig signaal wordt afgegeven. Dat er echt iets moet veranderen. Hier wonen de mensen om wie het gaat.”

Het marktplein in Zuidoost lijkt een symbolische keuze. Het standbeeld van Anton de Kom, zoon van een slaafgemaakte en verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog, kijkt uit over het naar hem vernoemde plein. Met uitzicht op het politiebureau aan de overkant. ,,We zijn van de liefde, niet van de polarisatie,” zegt Everduim. ,,We weten dat hier in de Bijlmer ook politiemensen zijn die aan onze kant staan. We hopen dat zij morgen in uniform tussen de demonstranten staan. Niet om de orde te handhaven, maar om zich uit te spreken.”

Kluitje

Op het plein is ruimte voor drieduizend mensen. Afriyie: ,,We hebben geleerd van de demonstratie op de Dam. Omdat daar was gerekend op enkele honderden mensen, was het geluid niet overal goed te horen. Hier hebben we goed geluid en een goed podium. Er is geen reden om op een kluitje te gaan staan. Het is ook een demonstratie, geen concert van Beyoncé.” Everduim: ,,De demonstratie in Utrecht straalde heel veel kracht en discipline uit. Dat willen wij ook.”