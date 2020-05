Dit zijn de reacties op de versoepelingen van Rutte: ‘Iets is beter dan niets’

Het lag al in de lijn der verwachting. De versoepeling van de coronamaatregelen die het kabinet had aangekondigd, kan doorgaan. Het kabinet vindt het verantwoord om de stappen te zetten. Opluchting overheerst, maar tegelijkertijd zijn er nog veel praktische en financiële zorgen. Een greep uit de reacties:

Voorzitter Dirk Beljaards van Koninklijke Horeca Nederland hangt de vlag nog niet uit: ,,We zijn voorzichtig positief, het is fijn dat we open mogen. Wat we minder vinden, is dat het omgeven is met restricties, dat voelt als een wedstrijd spelen met één hand op de rug. Als het steunpakket van de overheid straks voldoende blijkt, dan hebben we perspectief. Maar de vlag kan nog niet uit. Ik spreek veel horeca-ondernemers en die krijgen van mensen te horen dat ze wel blij zullen zijn om straks weer open te kunnen. Maar die ondernemers zeggen dan op hun beurt dat ze niet weten of ze juni wel halen. En dat moeten we toch tegenover de vreugde van deze aankondiging van de opening zetten.’’

Kroegbaas

De grootste kroegbaas van Nederland, Laurens Meyer, voorziet zelfs grote problemen omdat de horecagelegenheden de nieuwe manier van werken nog niet hebben kunnen testen. De strandpaviljoens houden dan ook gemengde gevoelens over aan de persconferentie. ,,We staan al met 10-0 achter. Ons seizoen bestaat uit zeven maanden, maar daar zijn er al drie van verloren gegaan”, zegt Kiria Logtenberg, namens de strandpaviljoens in Zandvoort.

‘Iets is beter dan niets’

Nederlandse filmtheaters maken zich ook ernstig zorgen, maar zijn juist ontzettend blij dat zij per 1 juni weer open mogen. Tegelijkertijd zijn er nog veel praktische en financiële zorgen. De economische schade voor de kleine en middelgrote bioscopen is zo’n 4,5 miljoen euro per week. En de heropening kan deze problemen, met een zeer beperkt aantal bezoekers per zaal, niet oplossen.

,,We zijn heel blij dat we onze culturele taak weer kunnen vervullen”, stelt Friederike Weisner van het Nederlands Filmtheater Overleg, de koepel van 24 grote arthousebioscopen in Nederland. ,,Iets is beter dan het niets dat er de afgelopen elf weken was. Maar veel theaters worstelen erg met de praktische uitvoerbaarheid van de 1,5 meterregels.”

Animo

Pathé, de grootste bioscoopexploitant van Nederland, is ‘heel blij’ dat de theaters op 1 juni de deuren weer kunnen openen. ,,We kijken er vooral naar uit om onze bezoekers weer te kunnen verwelkomen”, laat een woordvoerder weten. ,,En dat onze medewerkers weer aan het werk kunnen.”

Het bedrijf stelde eerder al met klem dat het exploiteren van de bioscopen met een maximum van dertig bezoekers niet rendabel is. De animo voor bioscoopbezoek blijkt overigens enorm te zijn. Voor de eerste paar dagen zijn inmiddels al 36.000 kaartjes verkocht. Tientallen zalen zijn al uitverkocht.

Groot enthousiasme

Ook de musea in Nederland zijn er helemaal klaar voor om op 1 juni de deuren te openen. De Nederlandse Museumvereniging merkt dat het enthousiasme groot is en dat er hard gewerkt wordt aan de voorbereidingen. Veel musea maakten de afgelopen dagen al bekend weer open te willen voor publiek. Daarbij nemen ze allerlei maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Volledig scherm Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA) tijdens de persconferentie . © ANP

Zo moeten bezoekers vooraf online een ticket kopen voor een bepaald tijdvak. Ook hebben instellingen looproutes gemaakt en zijn er extra hygiënemaatregelen. Een protocol schrijft voor waar ze aan moeten voldoen, maar dat moet ieder museum zelf toesnijden op de eigen ruimte en inrichting. Bezoekers mogen niet fotograferen en filmen omdat dat de doorstroming mogelijk belemmert, die juist belangrijk is om voldoende ruimte tussen bezoekers te houden.

Festivals en concerten

Weinig verandering voor organisatoren van grote concerten en festivals: die blijven tot 1 september verboden. Opvallend is dat kleine festivals voor maximaal dertig personen straks wel zijn toegestaan. ,,Maar daar schieten wij weinig mee op”, zegt Gert-Jan Brouwer, secretaris bij de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM).

,,Dat is denk ik meer bedoeld voor kleine culturele instellingen. Niet voor de makers van grote commerciële evenementen die wij ondersteunen. Nee, wij blijven nog wel even uitgeschakeld, maar we zijn uiteraard erg blij voor de andere branches. Eindelijk staan er weer mooie dingen te gebeuren.”

Eindelijk duidelijkheid

De branchevereniging ov-Nederland, waarin alle openbaar vervoerbedrijven zijn verenigd, toont zich eveneens tevreden. ,,Naast duidelijkheid voor reizigers en medewerkers is er nu ook duidelijkheid voor kinderen die het ov moeten gebruiken voor noodzakelijke reizen”, zegt voorzitter Pedro Peters. ,,De regels rond toezicht en de handhaving zijn precies zoals door ov-bedrijven bepleit. Zo gaan we het doen, op juridische basis van de WPV (wet personen vervoer 2000). Houden reizigers zich echt niet aan de regels, dan kun je een boete krijgen. Een boete kost 95 euro, zonde van het geld, toch?”

Alle ov-bedrijven in Nederland roepen reizigers op zich aan de regels te houden om een risico op besmetting tot een minimum te beperken. ,,Hemelvaart staat voor de deur, het wordt mooi weer en veel mensen zijn vrij. Toch vragen we iedereen nog steeds om drukke plekken te vermijden en het openbaar vervoer alleen te gebruiken indien het echt noodzakelijk is. Een uitje naar het strand hoort daar helaas echt nog niet bij”, aldus Peters.

Eerder open?

Minstens zo blij zijn werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland dat de geplande opening van een aantal sectoren per begin volgende maand wordt doorgezet. Wel zagen ze meer mogelijkheden en vinden ze het jammer dat niet meer branches kunnen profiteren van heropeningen.

Daarbij wijzen de werkgeversorganisaties in het bijzonder op casino’s en speelhallen, die verwant zijn aan de horeca. Ook sport- en yogascholen zouden volgens VNO-NCW en MKB-Nederland best eerder open kunnen. Ze vinden het dan ook ‘goed dat het kabinet met sportaanbieders in gesprek is’ om hen mogelijk voor 1 september al open te laten gaan.

‘Onnodige problemen’

Ook constateren VNO-NCW en MKB-Nederland dat er ‘onnodige problemen’ ontstaan in de uitvoering. Dat campings de sanitaire voorzieningen pas op 1 juli mogen openen, zorgt ervoor dat ouderen nu ook in het hoogseizoen op vakantie gaan.

,,Dit is niet nodig als de opening van sanitaire voorzieningen op campings wordt vervroegd naar 1 juni.” Ook vinden ze het jammer dat de horeca niet al in het pinksterweekend open mag.

Grote uitdaging

De aangekondigde openstelling van de middelbare scholen op 2 juni zorgt voor blijdschap bij de scholen, maar ze staan daardoor ook voor een uitdaging. Dat laat de VO-raad, die de belangen van de scholen in het voortgezet onderwijs vertegenwoordigt, weten.

Omdat de scholen moeten voldoen aan de 1,5 meterrichtlijn, kunnen niet alle leerlingen tegelijk les krijgen op school. Volgens de VO-raad zal de aanpassing in het onderwijs veel vragen van de betrokkenen.

,,Het is een uitdaging om de school en het onderwijs zo in te richten dat 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden.” Maar blijdschap overheerst. ,,De interactie tussen leerling en leraar is immers de kern van het onderwijs.”

De brancheverenigingen in de kinderopvang zijn opgelucht dat de scholen en kinderopvang op één datum weer volledig opengaan. ,,Het gepuzzel voor ouders en kinderopvang om de roosters aan te laten sluiten op scholen is hiermee van de baan”, aldus de belangenvereniging.

Winkeliers

Het is goed dat de geplande versoepelingen op 1 juni kunnen doorgaan, want daarmee wordt een nieuwe stap gezet richting een normale situatie. Zo reageert INretail, de brancheorganisatie voor winkeliers in de non-foodsector. ,,Het is positief dat gericht aankopen doen ook weer even genieten wordt van de sfeer in de winkelstraten.”

INretail benadrukt dat winkeliers actief in de weer zijn met veiligheidsprotocollen en dat de brancheorganisatie gemeenten wil helpen bij het vormgeven van het winkelgebied. Bovendien roept INretail consumenten op om tijdens het komende lange hemelvaartweekend gespreid naar de winkels te komen en de drukste middagmomenten te mijden.

Voorzichtigheid

Ouderenbond ANBO is weliswaar content met de versoepelde coronamaatregelen, toch wijst de instantie erop dat voorzichtigheid nog altijd geboden is. Vanaf 25 mei kan er in verpleeghuizen weer bezoek worden ontvangen.

,,Het is heel fijn dat de bezoekregeling die bij 25 verpleeghuislocaties is gestart, goed verloopt. Daardoor kunnen er vanaf 25 mei op meer locaties mensen op bezoek bij hun geliefde in het verpleeghuis. Een kus of knuffel kan helaas nog niet, maar we kunnen in ieder geval weer op bezoek”, aldus Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO.

Wrang

Sportkoepel NOC*NSF is teleurgesteld dat de sportkantines van buitensportaccommodaties nog niet open mogen. ,,We zijn in de sport eraan gewend dat wij de voor de horeca geldende regels altijd stipt opvolgen. Dat zouden we nu ook hebben gedaan. Dit is vooral wrang omdat deze buitensportaccommodaties al wel weer open zijn en volop kosten maken zonder dat daar bijvoorbeeld kantine-inkomsten tegenover staan”, zegt Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF.

,,Dat het OMT zich erover buigt of de sportkantines per 1 juli wel weer open mogen geeft perspectief, maar de logica waarom de sport een maand zou moeten wachten ontbreekt.”

Volledig scherm Premier Mark Rutte. © ANP