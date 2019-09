DJ crasht op snelweg - en poseert vrolijk met hectometerpaaltje

Tieners mishande­len Yaëlla (6) in Elburg, politie zoekt daders

11:51 Terwijl Shannon Prins zelf even naar de wc was, werd haar zesjarige dochtertje Yaëlla vrijdagavond in het Gelderse Elburg mishandeld door drie tieners. Het meisje werd volgens haar moeder met stokken geslagen en zat onder het bloed en had striemen op haar buik.