DNA moet oplossing bieden in Zaanse lustmoord

De benaderde mannen zijn geen verdachte in deze 25 jaar oude moordzaak, maar mogelijk wel familie van de dader.



Milica van Doorn werd in juni 1992 dood aangetroffen in een vijver in de wijk Kogerveld in Zaandam. Ze bleek verkracht en daarna vermoord. Omdat getuigen destijds verklaarden dat ze een man met een Turks uiterlijk hebben zien fietsen, wordt nu alsnog gepoogd via een verwantschapsonderzoek de zaak tot klaarheid te brengen.



Volgens de politie is het ,,zeer aannemelijk" dat de verdachte destijds in de Zaanse wijk Kogerveld woonde. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het DNA-spoor dat is aangetroffen, vrijwel zeker afkomstig is van een man met Turkse voorvaders.



Het Openbaar Ministerie (OM) hield in 2012 een groot DNA-verwantschapsonderzoek in Zaandam. Zo'n onderzoek was jaren onmogelijk en kon pas in gang gezet worden na een wetswijziging per 1 april van 2012. Bij een DNA-verwantschapsonderzoek worden personen gevraagd genetisch materiaal af te staan.