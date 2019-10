Dna-onderzoek moet bewijzen of kinderen Ruinerwold echt van Gerrit Jan van D. zijn

De 67-jarige vermeende vader Gerrit Jan van D. van het in afzondering levende gezin in Ruinerwold moet van het Openbaar Ministerie (OM) in voorarrest blijven. Hij zit vast op verdenking van het onder dwang vasthouden van zes jongvolwassenen. Het Openbaar Ministerie wil met een dna-onderzoek vaststellen of de jongeren inderdaad kinderen zijn van de man, schrijft het Dagblad van het Noorden .

Van D. moet woensdag voor de raadkamer van de rechtbank in Assen verschijnen. Ook zijn zakenpartner en medeverdachte Josef B. (58) wordt dan voorgeleid aan de rechtbank. B. werd twee weken geleden, op maandag 14 oktober, gearresteerd nadat hij probeerde te voorkomen dat agenten de boerderij in Ruinerwold binnen zouden gaan.

Het Openbaar Ministerie doet dna-verwantschapsonderzoek om vast te stellen of de jongeren inderdaad de kinderen zijn van Van D., zoals ze zelf hebben verklaard toen de politie twee weken geleden de boerderij in Ruinerwold binnenviel.

De kinderen zijn bij hun geboorte niet aangegeven bij de burgerlijke stand. Feitelijk bestonden ze niet. Van D. zelf liet zich in 2009 uitschrijven bij de gemeentelijke basisadministratie. Hij meldde te zijn geëmigreerd.

Afgelegen boerderij

Josef B. huurde de afgelegen boerderij aan de Buitenhuizerweg in Ruinerwold waar de politie Van D. en vijf jongeren (tussen 18 en 25 jaar) in een afgesloten ruimte vond. Een zevende bewoner, een 25-jarige man, was ontsnapt. Volgens hem werden de vijf anderen en hij sinds negen jaar tegen hun wil vastgehouden in het pand in Ruinerwold.

Volledig scherm De afgelegen boerderij in Ruinerwold. © Wilbert Bijzitter

De zes jongeren hebben allemaal verklaard dat zij kinderen zijn van Van D. Familieleden van de 67-jarige verdachte, onder wie drie oudere kinderen van Van D., zijn hierover gehoord. De drie zijn het gezin ontvlucht, heeft de familie van Van D. eerder in een verklaring aan de media bekendgemaakt. Dat was waarschijnlijk nog voor Van D. en de zes zich vestigden in Ruinerwold.

Contact verbroken

De ontvluchte kinderen hebben zich in 2011 bij ooms en tantes gemeld. Zij wisten niets van hun bestaan of dat van andere kinderen van Van D. Hij heeft in de jarig tachtig alle contacten met zijn familie verbroken toen hij zich aansloot bij de Moon-beweging.

Over de uitkomst van de verhoren van de familie en andere onderzoeksresultaten willen de politie en het Openbaar Ministerie nog niets kwijt. Bronnen melden wel dat de zes jongeren kinderen van Van D. zijn.

Volgens een woordvoerder van het OM loopt het onderzoek naar de familieband van de bewoners van de boerderij nog. ,,Een dna-verwantschapsonderzoek is daar een onderdeel van.” Het OM verdenkt Van D. en Josef B. ervan dat ze de zes jongeren onder psychische dwang hebben vastgehouden in de boerderij. De zes mochten wel naar buiten, maar niet het erf af. De oudste van de groep, de 25-jarige die naar de politie ging, leek de laatste maanden meer vrijheid te nemen of te krijgen.

Witwassen

Van D. en B. worden ook verdacht van mishandeling en dan met name door het in gevaar brengen van de gezondheid van de jongeren. In de boerderij is een grote som geld gevonden, waarvan de herkomst onduidelijk is. Van D. en B. worden daarom ook verdacht van witwassen.