Dna-onderzoek: via een achter-, achter-, achterneef alsnog een moordenaar opsporen

Aziz troost familie slachtof­fers aardbeving: ‘Mannen konden niet meer rechtop staan van verdriet’

Vrachtwagens vol hulpgoederen rijden af en aan naar het rampgebied in Turkije en Syrië. Praktische hulp in de vorm van spullen is er. Maar tegelijkertijd staan familieleden hier in Nederland doodsangsten uit over de situatie van hun dierbaren, duizenden kilometers verderop. Aziz Kawak, teamleider bij VluchtelingenWerk Gouda, biedt hun een luisterend oor.