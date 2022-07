‘DNA op schoen van hoofdverdachte Mallorca-zaak mogelijk toch niet van slachtoffer’

In totaal werden acht verdachten vastgehouden voor de fatale vechtpartij in het uitgaansgebied van El Arenal. B. en zijn vrienden raakten in de nacht van 13 op 14 juli vorig jaar slaags met de vriendengroep van de 27-jarige Heuvelman uit Waddinxveen. Ze worden verdacht van meerdere mishandelingen.



Drie jongens worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van Heuvelman. Behalve B. en Mees T. is dat ook Hein B. Sanil B. wordt een grotere en leidinggevende rol toegedicht. B. wordt behalve van doodslag ook verdacht van twee pogingen tot doodslag op de boulevard in El Arenal. B. erkent wel dat hij met andere slachtoffers heeft gevochten, onder anderen met een vriend van Heuvelman. Beelden van deze poging tot doodslag zijn verspreid op GeenStijl.



Getuigen zagen Carlo Heuvelman hard op straat vallen. De forensisch patholoog concludeerde dat drie zeer ernstige verwondingen aan het hoofd van Heuvelman hebben geleid tot hersenletsel waaraan hij is overleden. Hooguit één verwonding is te verklaren door een harde val. Voor de andere verwondingen moet volgens de patholoog worden gedacht aan trappen of slaan met een voorwerp.



Alle verdachten kregen in april te horen dat ze hun proces in vrijheid mogen afwachten. In oktober wordt de zaak inhoudelijk behandeld.