Docent Toneelacademie Maastricht geschorst na ongepast gedrag

Be­a­trix­zie­ken­huis is het beste ziekenhuis van Nederland: score van 90%

14:28 Het Rivas Beatrixziekenhuis in Gorinchem is net als vorig jaar winnaar van de Ziekenhuis Top 100. Het ziekenhuis deed al veel goed, maar kon zelfs nóg beter. ,,Eén keer winnen was al mooi, maar de tweede keer is nog mooier’’, reageert directeur ziekenhuiszorg Anja Blonk.