Dochter van in stukken gezaagde Deniz: ‘Nooit meer ‘ik hou van jou’ tegen papa zeggen.

Auto rijdt tegen gemeente­huis Harderwijk, politie zoekt met heli naar bestuurder

15:42 Het gemeentehuis van Harderwijk is donderdagmiddag ontruimd nadat een auto om half drie tegen de ingang was gereden. Over de toedracht van het incident is nog niets bekend. Het stadhuis is geëvacueerd. De politie kon de vermoedelijke bestuurder aanhouden in een woning in Harderwijk.