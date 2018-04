Dochters dolblij met foto's van al 46 jaar vermiste Ria

'Astrid Holleeder heeft niets geregisseerd'

10:51 De bewering dat Astrid Holleeder de regie heeft gevoerd over de verklaringen van getuigen tegen haar broer Willem, berust nergens op. ,,Het is onzin", zei Sandra den Hartog vanmorgen in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp, waar het megaproces tegen de topcrimineel (verdacht van betrokkenheid bij zes roemruchte liquidaties) vandaag verder gaat.