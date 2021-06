Dochters verbreken contact na misbruikschandaal: ‘Ik zie je niet meer als mijn moeder’

Video,,Bespottelijk.’’ Zo omschreef advocate Koster vandaag de strafeis (10 jaar) tegen haar cliënte Tanja D. tijdens de tweede zittingsdag in de Zeeuws-Vlaamse zedenzaak. Ze vindt het onrechtvaardig dat de Terneuzense een hogere straf boven het hoofd hangt dan Pascal P., die eerder al werd veroordeeld tot 8 jaar cel met tbs voor zijn aandeel in het misbruik. De oudste dochter liet weten het contact met haar moeder nu ook te hebben verbroken. ,,In het begin kon ik je alles vergeven maar nu niet meer, ik zie je niet meer als mijn moeder.”

Nadat gisteren de slachtofferverklaringen werden voorgelezen en de officier van justitie zijn eis bekendmaakte, hield vandaag de advocate van D. haar pleidooi. Ze liet weten begrip te hebben voor het leed van de slachtoffers, maar vond dat leed toch vooral de schuld van Pascal P. , de garagehouder uit Waterlandkerkje. Volgens mr. Koster was hij de kwade genius achter de verkrachtingen, kinderporno en mensenhandel en niet de moeder.

De beide misbruikte dochters en een vriendin zien dat echter anders. Om het herstel van de oudste dochter te bevorderen mocht zij bij uitzondering nog een slachtofferverklaring laten voorlezen. Donderdag had ze maar heel kort van haar spreekrecht gebruik gemaakt, maar nu was ze er wel aan toe om te laten weten wat ze van haar moeder vond. ‘Huilen is wat ik doe. Je hebt mijn leven verpest. Ik moet mensen weer leren vertrouwen.’

‘Je liet je eigen dochter als hoer gebruiken’

Ook het feit dat Tanja haar vader beschuldigd heeft, zat haar dwars. ‘Hij heeft mij nooit aangeraakt. Ik heb zelf een auto-ongeluk veroorzaakt omdat ik mezelf vies vond. Je deed ghb in mijn drankje, je liet je eigen dochter als hoer gebruiken. Ik had dood kunnen gaan door die ghb. Maken van foto’s van mij was een verslaving van jou en Pascal..’ Tanja D. , die niet in de zaal aanwezig hoefde te zijn maar via een videoverbinding meekeek vanuit de Penitentiaire Inrichting in Scheveningen , wilde niet reageren op de verklaring.

Volgens haar advocate is haar gezondheidstoestand broos. Dat benadrukte ze nog maar eens in haar pleidooi, waarin ze ook inging op de strafeis van de officier van justitie. ,,Ik vind die eis van 10 jaar totaal niet passend. Wie is nou de kwade genius, dat is Pascal! Recidivegevaar? Ik zie dat totaal niet", verhief ze haar stem. ,,Wat heeft het voor zin die 10 jaar? Ik vraag aandacht voor haar situatie, het is een hoopje mens waar ik naast zit. Haar verblijf is hier heel zuur, ze wordt getreiterd. Ook heeft ze niet lang meer te leven, dat kan een paar weken, maanden of jaren zijn, niemand die het weet. Wat heeft ze nou eigenlijk gedaan? Een hogere straf dan Pascal is bespottelijk.”

Vanwege de complexiteit van de zaak volgt de uitspraak pas op 19 juli.

Volledig scherm Rechtbanktekening van Tanja D., medeverdachte in de geruchtmakende Zeeuwse zedenzaak. © ANP