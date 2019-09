Dode bij healing Zeeland verbijstert buren: ‘Therapeuten waren heel normaal, geen zwevers’

Naast en tegenover Iboga Farm staan drie huizen. Twee daarvan worden vast bewoond. In het derde huis woont Suzan Hamelink, die het gebruikt als vakantiehuis. Ze is door de directe buren aangewezen als woordvoerder. ,,We vinden het echt verschrikkelijk wat er is gebeurd. Vooral voor de nabestaanden van het slachtoffer", zegt ze. Volgens haar zijn de drie mannen die vandaag zijn opgepakt de twee therapeuten van de organisatie en een ooggetuige.

De buren hadden geen overlast van de organisatie. ,,Ze zijn minstens al sinds 2017 bezig met de sessies, vooral in het weekend, maar we hadden eigenlijk nooit problemen met ze. Er stond af en toe weleens iemand in de tuin een sigaret te roken, maar dat was alles.” Ze heeft meermaals gesproken met de therapeuten. ,,Dat zijn gewone gasten, in normale kleding, niet zweverig of zo.”



Wel zijn alle buren geschrokken van het overlijden. ,,Opeens is de straat afgezet voor forensisch onderzoek en verschijnt je huis op foto's van media. Dat is toch wel schrikken.”



De deelnemers aan de sessies kwamen volgens Hamelink van heinde en verre. ,,Het was echt een afspiegeling van de maatschappij, van mensen in busjes met bloemen erop geschilderd tot zakenmensen.”