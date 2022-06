Dode bij steekpartij op straat in keurige woonwijk: ‘Hij zei: Ik wil niet dat -ie doodgaat’

Ruzie

Tussen de twee personen is op enig moment rond zes uur ‘s ochtends ruzie ontstaan. Daarbij is een mes getrokken en gebruikt. Buurtbewoners hoorden tegen zessen geschreeuw in de straat. Hulpdiensten rukten massaal uit voor het steekincident. Ook een traumahelikopter kwam ter plekke, maar alle hulp mocht niet meer baten: het slachtoffer overleed ter plekke.

Keurige wijk

De steekpartij vond plaats in de keurige wijk Ambacht. Volgens mensen uit de buurt wonen de verdachte en het slachtoffer niet in de Prins Hendriklaan. Een getuige vertelt dat hij over de Prins Bernhardlaan liep, toen hij een ruzie zag in het speeltuintje waar drie personen bij betrokken waren. ,,Er waren twee jongens met elkaar in gevecht. Ik heb niet gezien of er toen gestoken of geslagen werd, maar ik zag aanvallende bewegingen. Er was ook een meid bij en die riep heel hard ‘stop’ tegen één van de twee.”