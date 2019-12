Dode bij vijfde schietpartij in Zwolle: ‘Mijn vader, mijn vader. Het is mijn vader’

Een persoon is vanavond dood geschoten op de Buitengasthuisstraat in Zwolle. Het is de vijfde schietpartij in vier maanden tijd in Zwolle.

Op de Buitengasthuisstraat in Zwolle werd een persoon doodgeschoten. In eerste instantie werd een steekpartij gemeld, vertelt de politie. Later bleek het om een schietincident te gaan. De Buitengasthuisstraat, bij sportaccommodatie de WRZV-hallen, is met linten een plaats delict gemaakt. Over de dader kon de politie nog niets zeggen. Of de schietpartij een gerichte aanslag was, is onbekend.

Bij het plaats delict spreken agenten van ‘een heftig incident’. Een ooggetuige zag een man kort na het schietincident in een politieauto zitten. Hij riep al huilend en schreeuwend: ,,Mijn vader, mijn vader. Het is mijn vader.” De man werd gerust gesteld door politieagenten. Vervolgens is de politieauto met de man met hoge snelheid weggereden.

Buurtbewoonster werd opgeschikt door zwaailichten van politieauto’s. Rond 2300 uur liepen agenten met getrokken pistolen in een steeg naast het huizenblok. Er werd volgens de buurtbewoonster geroepen door agenten: ,,Ga op je knieën! Ga op je knieën!” Waarom de politie de steeg in liepen, is onbekend. Ook is het onduidelijk of er iemand is opgepakt.

Vijfde schietpartij in korte tijd

De schietpartij is anderhalf week na de schietpartij bij de ingang van een Multicultureel Centrum in de wijk Dieze-Oost. Daar raakte niemand gewond. Voor zover bekend zijn voor deze schietpartij geen verdachten opgepakt.