Dode en gewonden bij serie snelwegaanrijdingen in zeer mistig Friesland: ‘Doodeng’

VIDEOOp de A32 bij Akkrum (Friesland) is een dode gevallen toen tientallen auto’s in dichte mist op elkaar botsten. Negentien mensen raakten gewond, zeventien lichtgewond en twee met 'wat zwaarder letsel’.

Volgens de brandweer waren er ook in tegengestelde richting verschillende aanrijdingen. “Kom niet naar het incident en geef hulpverleners de ruimte”, maant de brandweer op Twitter, die waarschuwt dat alles door de mist ‘potdicht’ zit.

Tientallen betrokkenen die niet gewond zijn geraakt worden door de politie van de snelweg naar een school in Irnsum geleid. Mensen die zich ongerust maken over familie, kunnen volgens de politie contact opnemen met de gemeente Heerenveen. De A32 is voorlopig dicht.

Het Rode Kruis heeft een noodhulpteam ingezet op de Friese snelweg, meldt de organisatie op Twitter. ‘Acht hulpverleners zijn op de opvanglocatie in #Akkrum aanwezig voor behandeling van de lichtgewonde slachtoffers.’

Later op de avond ging het ook op de afrit van de A7 naar de A32 bij Heerenveen mis. Bij een aanrijding tussen liefst dertig tot veertig auto’s vielen waarschijnlijk geen gewonden, meldt de politie op Twitter.

Mist

De mist blijkt in sommige delen van Nederland nog heviger dan voorspeld. Eerder op de avond is al ‘code geel’ afgegeven, wat betekent dat automobilisten in heel Nederland alert moeten zijn. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat waarschuwt mensen die de weg nog op moeten de verkeerssituatie ‘nauwlettend’ in de gaten te houden. Volgens haar is het op ‘de ene plek in Nederland heel mistig’ en ‘op de andere plek nauwelijks’.

In Friesland is de situatie op de snelweg 'doodeng’, melden mensen op sociale media. ‘Het is ZO mistig. Blijf thuis of waar je bent', schrijft Femke de Walle, radiodeejay bij Omrop Fryslan.

Rijkswaterstaat houdt er rekening mee dat de situatie na middernacht gevaarlijker kan worden, als meer mensen weer huiswaarts keren en kruitdampen de mist wellicht nog dikker maken.

Volgens meteoroloog Leon Saris van Weerplaza is er een groot verschil tussen het noorden en het zuiden van Nederland: vooral de noordelijke provincies hebben zwaar te lijden onder dikke mist. ,,Dat komt onder andere omdat er in het noorden nauwelijks wind staat.’' Toch adviseert hij automobilisten in het midden en zuiden van Nederland óók goed op te passen: ‘ook daar komen plaatselijk grote mistbanken voor, onder andere rond Den Haag en Maastricht’.

Net als de KNMI gaat ook Saris ervan uit dat de mist de komende uren alleen maar dikker wordt. ,,Het zicht zal soms minder dan tien meter zijn.’' Zijn advies is dus om vooral niet de weg op te gaan als het niet strikt noodzakelijk is.