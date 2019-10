Dode en zwaargewonde bij frontale botsing bij Julianadorp

Vroege vrieskou: na het weekeinde mogelijk -1 op ‘neushoogte’

9:01 De schaatsen hoeven nog niet uit het vet, maar dat het in de nacht van zondag op maandag behoorlijk fris gaat worden is volgens weerdeskundigen zeker. Misschien zelfs zo koud dat er sprake is van de eerste vorst. Vooral in het oosten van het land bestaat de kans dat het kwik even onder het vriespunt duikt. Niet veel, maar toch.