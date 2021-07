Dode gevonden bij Breskens, mogelijk vermiste zwemmer

Complotden­kers moeten van rechter direct stoppen met verhalen over ‘pe­do-net­werk’ Bodegraven

2 juli De zogeheten complotdenkers Micha Kat, Joost Knevel en Wouter Raatgever moeten per direct stoppen met het rondbazuinen van verhalen over een satanisch-pedofielennetwerk in Bodegraven. Al hun filmpjes en berichten met beschuldigingen moeten ze binnen 24 uur verwijderen. Doen ze dat niet, dan volgt een dwangsom en uiteindelijk zelfs de cel.