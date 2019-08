Dode gevonden in vijver Kasteel Kerkrade

Winkeldief springt tijdens vlucht over hek, belandt in achtertuin politiebu­reau

9:22 De politie in Zandvoort hoefde gistermiddag weinig moeite te doen om een winkeldief in te rekenen. De 19-jarige Amsterdammer sprong tijdens zijn vlucht over een hek, precies in de achtertuin van het politiebureau.