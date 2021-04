Dode in weiland bij Dalfsen; landbouwvoertuig ligt op zijkant in sloot

‘Aantal door criminelen gefabri­ceer­de zware explosie­ven bijna verdrievou­digd’

13 april Het aantal zelfgemaakte zware explosieven in Nederland is in een jaar tijd bijna verdrievoudigd. Dat zegt het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) dinsdag in NRC. Vorig jaar werden 31 incidenten met bommen, die criminelen zelf hadden gefabriceerd, aan het instituut voorgelegd door de politie en het Openbaar Ministerie (OM).