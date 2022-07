Dode man gevonden in auto, politie Hengelo vermoedt misdrijf

Een groot deel van de Parallelweg LS werd laat in de avond afgezet. Te zien is dat daar een auto tegen een lantaarnpaal staat. „Wij kregen een melding over een verkeersongeval”, zegt politiewoordvoerster Chantal Westerhoff. „Maar het sporenbeeld is afwijkend.”



De man werd in de auto aangetroffen, bevestigt Westerhoff. Waar in de auto, wil zij vooralsnog niet zeggen. Er was veel bloed te zien in de auto. Ook zat er een barst in de voorruit. En de rechterspiegel lag eraf.



De omgeving is afgezet voor onderzoek, laat de politie vanmorgen weten. Er worden onder meer speurhonden en drones ingezet. Ook doet een forensisch team onderzoek. Een deel van de fietssnelweg F35 wordt omgeleid vanwege de afzettingen.



Gisteravond werd gelijk gestart met buurtonderzoek. De politie roept mensen die rond 22.30 uur in de omgeving waren op zich te melden. „Verder proberen we camerabeelden in de omgeving veilig te stellen”, aldus Westerhoff.