Dode man met broek op enkels kwam vermoedelijk uit drugslab gelopen

De politie onderzoekt wat er gebeurd is en roept mensen die iets verdachts hebben gezien op om te reageren. De omgeving, op steenworp afstand van de Gamma, is ruim afgezet met rood-wit lint. Het is nog niet bekend wie de man is en wat er is voorgevallen. Wel werden tijdens het politie-onderzoek in een dichtbij gelegen garagebox aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van synthetische drugs.



,,We gaan ervan uit dat er een verband is, maar houden alle scenario's open'', aldus een politiewoordvoerder. In de loods werd volgens hem gewerkt met chemicaliën voor de productie van synthetische drugs. ,,Het lijkt er op dat de man in de loods giftige damp heeft ingeademd, naar buiten is gelopen en daar onwel is geworden.'' De loods maakt volgens de woordvoerder deel uit van een bedrijfsverzamelgebouw.